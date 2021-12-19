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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Domagoj Vida'nın hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Domagoj Vida'nın yaptığı hata siyah-beyazlılara pahalıya patladı. Hırvat stoper, savunmanın arkasına atılan topta kalecisi Ersin Destanoğlu'na dönmek istedi ancak kısa kalan topta araya giren Rossi, Berisha'ya gol pasını verdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 19:42 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 19:49
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Domagoj Vida'nın hatası pahalıya patladı! İşte o pozisyon...

Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Mücadelenin 30. dakikasında skor 1-1 devam ederken Beşiktaş'ta Domagoj Vida büyük bir hata yaptı.

Hırvat defans oyuncusu, savunmanın arkasına atılan topta kalecisi Ersin'e dönmek istedi ancak kısa kalan topta araya Rossi girdi. Ceza sahasında topla buluşan Rossi, takım arkadaşı Berisha'ya pasını verdi. Berisha ise Ersin'in de kaleden çıkmış olmasını fırsat bildi ve takımı lehine skoru 2-1'e taşıdı.

İşte o pozisyon...





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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