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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, istifa sorusuna yanıt verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:23 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 23:54
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Figueiredo (2) ve penaltıdan Maxim kaydetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mesut Özil ve Miha Zajc attı. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, istifa sorusuna yanıt verdi.

İşte o sözler...

Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen 'İstifayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Viror Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" ifadelerini kullandı.

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