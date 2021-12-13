Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan istifa sorusuna yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Figueiredo (2) ve penaltıdan Maxim kaydetti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Mesut Özil ve Miha Zajc attı. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, istifa sorusuna yanıt verdi.



İşte o sözler...



Karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen 'İstifayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Viror Pereira, "Bu burada gazeteciler ile konuşulacak bir konu değil" ifadelerini kullandı.