Fenerbahçe seri peşinde! İşte Pereira'nın Göztepe maçı 11'i

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlacak. Hakem; Mete Kalkavan. Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren sarı-lacivertliler, Göztepe engelini de kayıpsız atlatarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Geçen sezon İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. İstanbul'da ise Göztepe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Vitor Pereira dün gerçekleştirilen son idmanda öğrencileri ile bir toplantı yaparak 3 puanın önemini anlattı. Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk hedefine ulaşabilmeleri için ilk yarıda kalan 6 karşılaşmayı maksimum puanla kapatıp, lider Trabzonspor ile farkı en aza indirmeleri gerektiğini hatırlattı. Sarı-lacivertli takımın, son iki maçta olduğu gibi oyuna yine 4'lü savunma ile başlaması bekleniyor. Skora ve maçın gidişatına göre oyun içinde yine 3'lüye dönülebilir.



DEPLASMANDA BİR İYİ BİR KÖTÜ



FENERBAHÇE, bu sezon ligde konuk takım olarak sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler deplasmanda Adana Demirspor, Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'ı yenrken; Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve İH Konyaspor karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.



KANARYA REKABETTE 25-9 ÖNDE



Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 55. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Kanarya, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 82 kez, Göztepe 39 kez ağları havalandırdı. İzmir'de oynanan 27 maçta da F.Bahçe'nin 9-6 üstünlüğü var.



GÖZTEPE 4 MAÇTIR EVDE YOK!



Göztepe iç sahada oynadığı son 4 karşılaşmada puan alamazken, gol dahi atamadı. İzmir temsilcisi ayrıca Süper Lig'de 4 haftadır kazanamıyor(2M/2B). 10 puan ve averajla 18. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekipte cezalı Yalçın Kayan'ın yanı sıra, sakatlığı bulunan Marko Mihojevic bugün forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE: İrfan, Arslanagic, Atınç, Atakan, Paluli, Soner, Nwobodo, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency.



FENERBAHÇE: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc (Crespo), Osayi, İrfan, Mesut (Rossi), Berisha.