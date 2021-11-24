Kombineler satılıyor

Fenerbahçe'de kombine kartlarının yenileme süreci bugün başlıyor. Öncelikle eski hak sahipleri için başlayacak satışlarda yenileme işlemleri Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkeziyle passo.com. tr üzerinden yapılacak.
Fenerbahçe'de kombine kartlarının yenileme süreci bugün başlıyor. Öncelikle eski hak sahipleri için başlayacak satışlarda yenileme işlemleri Ülker Stadı'ndaki kombine kart merkeziyle passo.com. tr üzerinden yapılacak. Süreç stattaki merkezde 30 Kasım saat 18.00'de, web sitesinde 23.59'da bitecek ve eski hak sahipleri kombinelerini yüzde 10 indirimle alabilecek.