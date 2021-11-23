Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözden düştü. Portekizli çalıştırıcı düzenli olarak forma şansı vermediği Pelkas'ı, Galatasaray derbisinde de tercih etmedi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözden düştü. Portekizli çalıştırıcı düzenli olarak forma şansı vermediği Pelkas'ı, Galatasaray derbisinde de tercih etmedi.
DEVRE ARASINDA AYRILIĞA SICAK BAKILIYOR
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; adı bir süredir transfer dedikodularına karışan Yunan yıldızın devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde muhtemel ayrılığına sıcak bakılıyor.
8 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI
Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde Dinamo Moskova'nın Dimitris Pelkas için devre arasında Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı iddia edilmişti.
YUNAN BASININDAN LYON SÜRPRİZİ
Öte yandan Yunan basını ise Fenerbahçe'nin Moussa Dembele transferini Dimitris Pelkas takasıyla gerçekleştireceğini yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin Lyon'a Pelkas artı bir miktar bonservis ücreti teklif edildiği belirtilmişti.
MENAJERİNDEN AYRILIK SİNYALİ
Bu arada Dimitris Pelkas'ın menajeri geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak her an her şeyin değişebileceğini belirtmişti.
11 MAÇTA FORMA GİYDİ
Sarı-lacivertlilerde geçen sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte formayı unuttu. Yunan yıldız bu sezon sadece 11 maçta şans bulabildi.