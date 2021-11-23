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Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Dev derbide Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas, kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamamıştı. Yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Pelkas ile ilgili son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 10:08
Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözden düştü. Portekizli çalıştırıcı düzenli olarak forma şansı vermediği Pelkas'ı, Galatasaray derbisinde de tercih etmedi.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

DEVRE ARASINDA AYRILIĞA SICAK BAKILIYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; adı bir süredir transfer dedikodularına karışan Yunan yıldızın devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde muhtemel ayrılığına sıcak bakılıyor.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Geçtiğimiz hafta basına yansıyan haberlerde Dinamo Moskova'nın Dimitris Pelkas için devre arasında Fenerbahçe'ye 8 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

YUNAN BASININDAN LYON SÜRPRİZİ

Öte yandan Yunan basını ise Fenerbahçe'nin Moussa Dembele transferini Dimitris Pelkas takasıyla gerçekleştireceğini yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin Lyon'a Pelkas artı bir miktar bonservis ücreti teklif edildiği belirtilmişti.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

MENAJERİNDEN AYRILIK SİNYALİ

Bu arada Dimitris Pelkas'ın menajeri geride bıraktığımız hafta yaptığı açıklamada oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ancak her an her şeyin değişebileceğini belirtmişti.

Fenerbahçe'de Pelkas gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık...

11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sarı-lacivertlilerde geçen sezonun yıldızı olan Dimitris Pelkas, Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle birlikte formayı unuttu. Yunan yıldız bu sezon sadece 11 maçta şans bulabildi.

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