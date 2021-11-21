Haberler Fenerbahçe Volkan Demirel'den Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası taraftara cevap!

Volkan Demirel'den Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası taraftara cevap!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-1 galio geldiği karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş yorumcusu Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.  Demirel, "Galatasaray taraftarı, Kore dizisinden Squid Game ile çok güzel bir koreografi yaptı. Sahada bugün Koreli olduğunu unutmuşlar. Koreografi buysa başrol oyuncusu Kim Min Jae'dir. Ayrıca ben iki takım oyuncularını da kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 23:48 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:12
Volkan Demirel'den Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası taraftara cevap!

Spor Toto Süper Lig'de 2 yıl sonra tam kapasite seyirciyle oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılıların karşılaşma öncesinde yaptığı koreografi dikkat çekti.

Büyük ses getiren Güney Kore dizisi Squid Game'den esinlenerek yapılan tribün şovuna, beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel'den gönderme geldi.

"İKİ TAKIM OYUNCULARINI DA KUTLUYORUM"

Maçın ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, "Galatasaray taraftarı, Kore dizisinden Squid Game ile çok güzel bir koreografi yaptı. Sahada bugün Koreli olduğunu unutmuşlar. Koreografi buysa başrol oyuncusu Kim Min Jae'dir. Ayrıca ben iki takım oyuncularını da kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı" sözlerine yer verdi.

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