FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 8 yıldız

Fenerbahçe'nin 5 Ocak 2022'de başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi takviye yapacağı bölgeleri belirlediği ve oyuncu listelerini de hazırladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 5 Ocak 2022'de başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi takviye yapacağı bölgeleri belirlediği ve oyuncu listelerini de hazırladığı öğrenildi.
GOLCÜ MEVKİSİNDE 3 ADAY!
Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda listedeki isimlerin birkaçı ile görüşmelere başlayan Kanarya'nın forvet, kanat, bek ve kaleye takviye yapacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin golcü adayları arasında 3 yıldız bulunduğu kaydedildi.
Zenit ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Azmoun'un birçok talibi olmasına rağmen bu transferde tüm şartları zorlamayı planlayan Fenerbahçe; Lazio'da gözden çıkarılan Muriqi ve Barcelona'da şans bulamayan Jong'u da listesine ekledi.