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FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 8 yıldız

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından hareketli günlerin yaşandığı Fenerbahçe’de transfer çalışmaları başladı. Kanarya, ocak ayı öncesi teknik heyetin raporu doğrultusunda takviye yapacağı bölgeleri ve isimleri belirledi. Fotomaç; forvet, kanat, bek ve kaleye transfer yapacak olan sarı-lacivertlilerin listesine ulaştı. İşte o yıldız oyuncular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 8 yıldız

Fenerbahçe'nin 5 Ocak 2022'de başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi takviye yapacağı bölgeleri belirlediği ve oyuncu listelerini de hazırladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 8 yıldız

GOLCÜ MEVKİSİNDE 3 ADAY!
Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda listedeki isimlerin birkaçı ile görüşmelere başlayan Kanarya'nın forvet, kanat, bek ve kaleye takviye yapacağı ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin golcü adayları arasında 3 yıldız bulunduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 8 yıldız

Zenit ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Azmoun'un birçok talibi olmasına rağmen bu transferde tüm şartları zorlamayı planlayan Fenerbahçe; Lazio'da gözden çıkarılan Muriqi ve Barcelona'da şans bulamayan Jong'u da listesine ekledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 8 yıldız

VISCA AŞKI BİTMİYOR!
Kanat transferinde Başakşehir'in yıldızı Visca için uzun süredir temasta olan Kanarya'nın bek adayları arasında da Fabricio Bustos, Nicolas Cozza yer alıyor. Altay Bayındır'ın mart ayında sahalara dönecek olmasından dolayı kaleye de takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin ilk tercihi Gökhan Akkan, alternatifi ise Ertuğrul Taşkıran.

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