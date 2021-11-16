FENERBAHÇE HABERLERİ: Dev transfer operasyonu! İşte listedeki 8 yıldız

Fenerbahçe 'nin 5 Ocak 2022'de başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi takviye yapacağı bölgeleri belirlediği ve oyuncu listelerini de hazırladığı öğrenildi.

Zenit ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Azmoun'un birçok talibi olmasına rağmen bu transferde tüm şartları zorlamayı planlayan Fenerbahçe; Lazio'da gözden çıkarılan Muriqi ve Barcelona'da şans bulamayan Jong'u da listesine ekledi.



