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Kaptan işbaşında

Galatasaray'a karşı kaptan olarak 11'de sahaya çıkması beklenen Mesut Özil, dünkü idman öncesi takım arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptı. Derbiyi kazanmaktan başka şanslarının olmadığına vurgu yapan yıldız futbolcu, "Ligdeki kötü gidişe bu maçla son vermeliyiz. Fenerbahçe'nin hedefine ulaşması yolunda yeni bir başlangıç yapmalıyız. Derbi galibiyeti taraftarlarımızın da bize tekrar güvenmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Kaptan işbaşında
Galatasaray'a karşı kaptan olarak 11'de sahaya çıkması beklenen Mesut Özil, dünkü idman öncesi takım arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptı. Derbiyi kazanmaktan başka şanslarının olmadığına vurgu yapan yıldız futbolcu, "Ligdeki kötü gidişe bu maçla son vermeliyiz. Fenerbahçe'nin hedefine ulaşması yolunda yeni bir başlangıç yapmalıyız. Derbi galibiyeti taraftarlarımızın da bize tekrar güvenmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.
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