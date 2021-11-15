Kaptan işbaşında

Galatasaray'a karşı kaptan olarak 11'de sahaya çıkması beklenen Mesut Özil, dünkü idman öncesi takım arkadaşlarıyla kısa bir konuşma yaptı. Derbiyi kazanmaktan başka şanslarının olmadığına vurgu yapan yıldız futbolcu, "Ligdeki kötü gidişe bu maçla son vermeliyiz. Fenerbahçe'nin hedefine ulaşması yolunda yeni bir başlangıç yapmalıyız. Derbi galibiyeti taraftarlarımızın da bize tekrar güvenmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'akarşı kaptan olarak11'de sahaya çıkmasıbeklenen MesutÖzil, dünkü idman öncesitakım arkadaşlarıylakısa bir konuşmayaptı. Derbiyi kazanmaktanbaşka şanslarınınolmadığına vurguyapan yıldız futbolcu,"Ligdeki kötü gidişe bumaçla son vermeliyiz.Fenerbahçe'nin hedefineulaşması yolundayeni bir başlangıç yapmalıyız.Derbi galibiyetitaraftarlarımızın da bizetekrar güvenmesinisağlayacak" ifadelerinikullandı.