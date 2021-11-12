İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Pereira'nın takımdan gönderileceği söylentileri sürerken, yerine bu kez Domenico Tedesco ve Abel Ferreira isimleri ortaya atıldı.

Pereira'nın öncesinde de ismi Sarı-Lacivertliler ile anılan ancak kendisine yapılan teklifi reddeden Portekizli Ferreira'nın Palmeiras'ta eskisi kadar mutlu olmadığı ve yeni bir teklif gelmesi halinde kabul edeceği öne sürüldü.