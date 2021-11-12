Haberler Fenerbahçe İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Spor haberi... Fenerbahçe'de kötü gidişat sonrası hedefteki isim teknik direktörü Vitor Pereira. Alınan üstü üste mağlubiyetler sonrası ligin zirvesi ile makas açılırken, takımdan gönderileceği yönündeki iddialarda ortaya atılmaya devam ediyor. Pereira'nın yerine bir çok isim yazılıp çizilirken, bu isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 10:19
İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Süper Lig'de 12. haftanın sonuna gelinirken aldığı kötü sonuçlar sonrası zirvenin 10 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefindeki isim.

İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Son 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alabile Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç, Pereira'nın gönderileceği haberlerini kulüp televizyonunda yaptığı açıklama ile yalanlasa da iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Geçtiğimiz günlerde Karagümrük'ün çalıştırıcısı Francesco Farioli'nin ismi Pereira'nın yerine geleceği yönünde dillendirilirken, bu ismin ardından yeni isimler gündemde.

İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Pereira'nın takımdan gönderileceği söylentileri sürerken, yerine bu kez Domenico Tedesco ve Abel Ferreira isimleri ortaya atıldı.

İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Pereira'nın öncesinde de ismi Sarı-Lacivertliler ile anılan ancak kendisine yapılan teklifi reddeden Portekizli Ferreira'nın Palmeiras'ta eskisi kadar mutlu olmadığı ve yeni bir teklif gelmesi halinde kabul edeceği öne sürüldü.

İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Bir diğer isim olan Domenico Tedesco'nun da olası kendisine gelecek bir teklife sıcak bakacağı belirtiliyor.

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