İddiaların ardı arkası kesilmiyor! Pereira'nın yerine gelecek isim...

Süper Lig'de 12. haftanın sonuna gelinirken aldığı kötü sonuçlar sonrası zirvenin 10 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira eleştiri oklarının hedefindeki isim.
Son 4 Süper Lig maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik alabile Sarı-Lacivertliler'de Ali Koç, Pereira'nın gönderileceği haberlerini kulüp televizyonunda yaptığı açıklama ile yalanlasa da iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Karagümrük'ün çalıştırıcısı Francesco Farioli'nin ismi Pereira'nın yerine geleceği yönünde dillendirilirken, bu ismin ardından yeni isimler gündemde.