Varsa yoksa Muriç

Berisha ve Serdar Dursun gibi golcülerin beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi. 2020-21 öncesi 17.5 milyon euro bedelle gittiği Lazio'da beklentilerin altında kalan Kosovalı yıldız için bir kez daha düğmeye basacak olan sarı-lacivertliler, ocak ayında transferi bitirmeyi hedefliyor. Eski yıldızını satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetimin tüm şartları zorladığı da belirtiliyor. Bu sezon 8 maçta 198 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, skora katkı sağlamadı.