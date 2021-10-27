Fenerbahçe'nin hocası, öğrencilerinden motivasyonlarını kaybetmemelerini isteyip, "Futbol zor bir iş, zor bir meslek. Ancak bizler farklı olduğumuz için buradayız. Etraftaki insanların ne dedikleri bizi tanımlamaz. Bizi karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar" dedi.
Portekizli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Lider ile 5 puanlık fark çok az. Alanyaspor maçındaki gibi devam edersek inanın bana fark kapanır. Önümüzde uzun haftalar var. Her puan, her maç önemli. Kazanılacak çok maç ve puan var. Sabredecek, kırılma anlarında büyük takım reaksiyonu gösterecek, ayaklarımız yere basacak, birbirimize destek olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa dönüştüreceğiz."