Haberler Fenerbahçe 5 puanlık fark çok az

5 puanlık fark çok az

Pereira, öğrencilerini şu sözlerle motive ediyor: Kazanılacak çok maç ve puan var. Alanyaspor maçındak gibi devam edersek fark kapanır

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
5 puanlık fark çok az
Vitor Pereira'nın önceki günkü antrenmanda futbolculara yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin hocası, öğrencilerinden motivasyonlarını kaybetmemelerini isteyip, "Futbol zor bir iş, zor bir meslek. Ancak bizler farklı olduğumuz için buradayız. Etraftaki insanların ne dedikleri bizi tanımlamaz. Bizi karakterimiz, tepkilerimiz tanımlar" dedi.

Portekizli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Lider ile 5 puanlık fark çok az. Alanyaspor maçındaki gibi devam edersek inanın bana fark kapanır. Önümüzde uzun haftalar var. Her puan, her maç önemli. Kazanılacak çok maç ve puan var. Sabredecek, kırılma anlarında büyük takım reaksiyonu gösterecek, ayaklarımız yere basacak, birbirimize destek olup hep birlikte kazanmayı alışkanlığa dönüştüreceğiz."
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