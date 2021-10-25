Fenerbahçe oynadı Alanya kazandı!

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Alanyaspor'a 2-1 yenildi. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor'un 5 puan gerisine düştü. Kadıköy'deki karşılaşma baştan sona Fenerbahçe'nin baskısında oynandı. Ancak sarı-lacivertliler bitirici noktada etkili olamadı. Serdar Dursun, Pelkas ve Nazım'la fırsatları kullanamayan Kanarya'ya futbolun 'atamayana atarlar' kuralı işledi

İkinci yarının 75. dakikasında Alanyaspor kaleyi bulan ilk şutunda Emre Akbaba ile öne geçti: 0-1. Sarı-lacivertliler 80'de Serdar Dursun ile yanıt verdi ancak galibiyet ararken 90+3'te bu kez Efkan sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 1-2. 19 puanda kalan Fenerbahçe, 11. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek. Puanını 20'ye yükselten Alanyaspor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.