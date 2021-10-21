PFDK açıkladı! İşte Altay Bayındır ve Osayi Samuel'in cezası

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır ve Osayi Samuel mücadelenin ardından yaptıkları söylemler nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Disiplin Kurulu, Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e ise 3 maç ceza verdi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 18 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU ÜST B, C, D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALTAY BAYINDIR'ın, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir.