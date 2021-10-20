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Kim Min-jae: Zorlama bir karttı

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Kim Min-jae, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maçta zorlama bir kararla kırmızı kart gördüğünü savundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Kim Min-jae: Zorlama bir karttı
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Kim Min-jae, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maçta zorlama bir kararla kırmızı kart gördüğünü savundu. Güney koreli futbolcu, "Futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyor. Kariyerim boyunca bu oyunu kuralları içinde oynadım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" dedi.
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