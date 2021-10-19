Topu göremedi

Trabzonspor karşısında topa sadece %27 oranında sahip olan Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçındaki en düşük yüzdesinde kaldı.
Trabzonspor karşısında topa sadece %27 oranında sahip olan Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçındaki en düşük yüzdesinde kaldı. Kim'in erken gördüğü kırmızı kart sonrası takımın tamamen savunmaya çekilmesi ve topu rakibe bırakması bunda etkili oldu.