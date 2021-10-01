Yılın futbolcusu İrfan Can

67'ncı Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul'daki Volkswagen Arena'da düzenlenen gecede Yılın Futbolcusu ödülünü Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kazandı. 26 yaşındaki milli futbolcu, "Bu ödüle beni layık gören herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bu sene de güzel bir sezon geçiririm. Sakatlığım iyiye gidiyor. Milli takım arasından sonra takımla çalışmalara başlayacağım. İnşallah muhteşem taraftarımızla birlikte bu sezon şampiyon oluruz" diye konuştu. Yılın Kadın Sporcusu seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ise, "Bu ödülü almamda benim kadar payı bulunan canım takım arkadaşlarıma ve staffıma çok teşekkür ediyorum. Bayrağımızı her zaman gururla dalgalandıran voleybol ile kalın" ifadelerini kullandı.