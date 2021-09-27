Diego Rossi ısınmaya başladı!

Yeni transferlerden Diego Rossi, Çubuklu ile ilk gol sevincini dün yaşadı. Bir önceki lig maçında Giresunspor'a karşı ilk asistini yapan Uruguaylı yıldız, üst üste iki karşılaşmada hücuma önemli katkı sağladı.
Yeni transferlerden Diego Rossi, Çubuklu ile ilk gol sevincini dün yaşadı. Bir önceki lig maçında Giresunspor'a karşı ilk asistini yapan Uruguaylı yıldız, üst üste iki karşılaşmada hücuma önemli katkı sağladı. 86 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu, girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, yüzde 70 pas isabetiyle maçı tamamladı. Maçın ardından kısa bir görüş belirten Rossi, "İlk golümü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum" dedi.