Fener alayı

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun arka direk golü ile öne geçen sarı-lacivertliler, 64. dakikada Mesut Özil'in sayısıyla farkı ikiye çıkardı. Konuk ekipte 85. dakikada Doukara'nın golü sadece skoru belirledi: 2-1. Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 13'e çıkararak, lider Beşiktaş ile farkı 1'e düşürdü.



İLKLERİN GECESİ

Sarı-lacivertliler, 7. hafta mücadelesinde pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak... Giresunspor'un galibiyet özlemi ise devam etti. 5. yenilgisini alan konuk ekip bir sonraki maçında Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşmada birçok ilk de yaşandı. Mesut Özil, sarı-lacivertli forma ile Kadıköy'de ilk golünü attı. Diego Rossi ilk asistini yaptı.



ŞUTTA GEÇİLDİ

Kanarya, bu sezon bir maçın hem ilk yarı hem de ikinci yarısında ilk kez gol atmayı başardı. Ayrıca sarı-lacivertliler, Ocak 2021'deki Alanya maçından (13-17) bu yana ilk kez bir iç saha karşılaşmasında rakibinden az şut çekti (7-8). Giresun ilk yarıda F.Bahçe'den daha fazla gol beklentisine ulaştı (0.99/0.91).



6 KRİTİK EKSİK

Kanarya, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa'nın yanı sıra iyileşmelerine rağmen tam hazır olmayan Miha Zajc ile Serdar Dursun kadroya alınmadı.



FRANKFURT 11'İ

Vitor Pereira ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Başakşehir maçında yaptığı rotasyondan geri dönen Portekizli hoca; Max Meyer'in yerine tekrar Mert Hakan'a, Muhammed'in yerine Mesut Özil'e, Mergim Berisha'nın yerine Valencia'ya ve Pelkas'ın yerine Diego Rossi'ye şans verdi. Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları takımı sahaya sürdü.