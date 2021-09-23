Ozan Tufan sınıfı geçti

Watford'a kiralanan Ozan Tufan, ilk maçında iyi not aldı. Lig Kupası'nda Stoke City'ye 3-1 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kalan Tufan için Watford Observer, "Ozan Tufan'dan etkileyici bir başlangıç. İyi pres yaptı, topu iyi taşıdı ve bir süredir sahalardan uzak olmasına rağmen olumlu bir görüntü sergiledi" dedi.
Watford'a kiralanan Ozan Tufan, ilk maçında iyi not aldı. Lig Kupası'nda Stoke City'ye 3-1 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kalan Tufan için Watford Observer, "Ozan Tufan'dan etkileyici bir başlangıç. İyi pres yaptı, topu iyi taşıdı ve bir süredir sahalardan uzak olmasına rağmen olumlu bir görüntü sergiledi" dedi.