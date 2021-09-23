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Ozan Tufan sınıfı geçti

Watford'a kiralanan Ozan Tufan, ilk maçında iyi not aldı. Lig Kupası'nda Stoke City'ye 3-1 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kalan Tufan için Watford Observer, "Ozan Tufan'dan etkileyici bir başlangıç. İyi pres yaptı, topu iyi taşıdı ve bir süredir sahalardan uzak olmasına rağmen olumlu bir görüntü sergiledi" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Ozan Tufan sınıfı geçti
Watford'a kiralanan Ozan Tufan, ilk maçında iyi not aldı. Lig Kupası'nda Stoke City'ye 3-1 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kalan Tufan için Watford Observer, "Ozan Tufan'dan etkileyici bir başlangıç. İyi pres yaptı, topu iyi taşıdı ve bir süredir sahalardan uzak olmasına rağmen olumlu bir görüntü sergiledi" dedi.
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