Hakkı Yalçın'dan Fenerbahçe eleştirisi: Sistem yerle bir

Fenerbahçe, Pereira'nın yanlışlarının ceremesini çekerken futbol ve galibiyet de iki haftadır Fenerbahçe'den elini çekti. Başakşehir karşısında rakip alana sayısız orta ama karşılığında sıfır gol, çünkü sistem yerle bir. Bu "bayat oyunda" elinde anahtar bile olmadan kapıya dayanıyorsan o kapı açılmaz, kuru kalabalık ve yapay baskıyla sadece göz boyanır.

Gecenin Fenerbahçe'ye söylemekten çekinmediği bir sırrı vardı; "Frankfurt maçı sizi fena havalandırmış!" Mesele inanmaktır, o inanç Başakşehir takımında mevcuttu. O yüzden ligde sıfır çeken Başakşehir, daha maçın başında tavrını ortaya koydu; "burada değil aradığınız 3 puan." Sahadaki en dikkat çekici adam Okaka'ydı, onu özel yapan da Fenerbahçe'nin güçsüz adamları.