Berisha'ya destek

Forvette transfer edilen Mergim Berisha, 3. maçında da gol atamayınca sosyal medyada eleştirilerilerin hedefi oldu. Bazı kişiler işi farklı boyuta taşıyıp, Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu'nun hesabına hakaret içeren mesajlar gönderirken, Vllasaliu, "Eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum" paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Berisha'nın eşinden özür dileyip, destek mesajları attı. Vllasaliu, destek olan taraftara teşekkür etti.