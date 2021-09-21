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Berisha'ya destek

Fenerbahçe'de 3 maçta toplam 135 dakika süre alan Mergim Berisha henüz gol ve asist katkısı yapamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Berisha'ya destek
Forvette transfer edilen Mergim Berisha, 3. maçında da gol atamayınca sosyal medyada eleştirilerilerin hedefi oldu. Bazı kişiler işi farklı boyuta taşıyıp, Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu'nun hesabına hakaret içeren mesajlar gönderirken, Vllasaliu, "Eşim hakkında söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum" paylaşımı yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise Berisha'nın eşinden özür dileyip, destek mesajları attı. Vllasaliu, destek olan taraftara teşekkür etti.
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