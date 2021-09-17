Fenerbahçe'de Altay ile Kim süperdi

Fenerbahçe'de gecenin en başarılı isimleri kaleci Altay Bayındır ile Min Jae Kim'di... Altay kalesinde yaptığı kritik kurtarışlarla Frankfurt'a 2. gol izni vermedi. Karşı karşıya 2-3 pozisyonu müthiş çıkaran Bayındır, Sivasspor maçında sebep olduğu gereksiz penaltıyı da affettirmiş oldu. Kim de savunmada gol dışında hatasız oynadı, birçok atağı tek başına kesti.

VALENCIA'YA SERTLİK

Frankfurt'lu oyuncular, önlem alamadıkları Enner Valencia'yı durdurmak için sertliğe başvurdu. Ekvadorlu oyuncu, topla her buluştuğunda rakiplerini ekarte edince sürekli sert faullere maruz kaldı. F.Bahçe'ye ilk fırsatta kartını çıkaran İtalyan hakem bunları seyretti.



AH! PELKAS AH!..

Kanarya'da son dakikada kendi kazandırdığı penaltıyı kaleciye nişanlayan Dimitris Pelkas büyük üzüntü yaşadı. Yunan oyuncuya maç sonunda tribündeki sarı-lacivertli taraftarlar alkışlarla moral verdi. 77'de Mesut'un yerine giren Pelkas, kısa sürede etkili olmayı başardı.