Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Stephen Eustaquio atağı! Portekiz basını duyurdu

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Paços Ferreira forması giyen bu akşam Portimonense ile oynanacak maçta son kez takımıyla sahaya çıkacak.

Haberde, oyuncunun birçok kulüp tarafından takip edildiği ancak yeni adresinin Fenerbahçe olabileceğine vurgu yapıldı. Anlaşmanın önümüzdeki saatlerde tamamlanabileceği dile getirildi.

STEPHEN EUSTAQUIO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Stephen Eustaquio, 21 Aralık 1996 tarihinde Kanada'da dünyaya geldi. Portekiz pasaportu da bulunan ancak Kanada Milli Takımı adına ter döken Eustaquio, kariyerine Leiria'da başladı. Sırasıyla Nazarenos, Torreense, Leixoes, Chaves, Cruz Azul ve Paços Ferreira formaları giyen Stephen Eustaquio, 1.77 cm boyunda ve ön libero mevkisinde oynuyor. 24 yaşındaki yıldız isim, Kanada Milli Takımı'nda Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson ile de birlikte forma giyiyor.