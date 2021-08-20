4 transfer daha!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, golcü bekleyen taraftara transfer müjdesi verdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Koç, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İnşallah hesabı kitabi doğru yapabilirsek dört transferimiz olacak" dedi. Koç acele davranmadıklarını da vurgulayarak, "Takım kuramamışız, edememişiz, başka takımlar şöyle transferler yapmış. Biz geçen sene birçok transfer yaptık... Forvet konusu... Şu 3-4 haftayı atlatalım önümüze ne fırsatlar çıkacak göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

BİR UĞURSUZLUK VAR

Ali Koç, takımla ilgili olarak ise, "94. dakikada bile baskı yapıyorduk. Bir sistem kuruldu. O sistem yavaş yavaş oturuyor. Yolun çook başındayız. Bu daha sistemin oturmamış hali. Her geçen hafta daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Üstümüzde bir uğursuzluk var onu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı. Koç, eleştirilere sert çıkarak, "Daha Adana Demirspor maçı başlamadan yıpratma kampanyası başlatıldı. Kimin başlattığını görüyoruz. Dün bir forma açıkladık. Yok efendim şöyleymiş... Son yılların en güzel formasıyla sahaya çıktık" dedi.