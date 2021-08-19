"Bitirici, kuvvetli ve zeki"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Helsinki maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, kendilerinden daha hazır bir takım ile oynayacaklarını belirterek, "Ligleri daha önce başladı. Ritm olarak daha iyi durumdalar. Biz de kalitemizi ve takım ruhunu sahaya koymalı ve taraftarımız önünde iyi bir sonuç almalıyız" dedi. Golcü transferi için yönetimin çalışmaları sürdürdüğünü açıklayan Pereira, "Gol atan, bitirici, fırsatları değerlendiren, kuvvetli, zeki ve bağlantı sağlayabilecek bir golcü olsun istiyorum. Tüm oyuncularımın bu özelliklere sahip olmasını istiyorum. Ben iyi futbol istiyorum" diye konuştu. Elinde sihirli değnek olmadığını da belirten Pereira, her hafta seviyelerini artıracaklarını dile getirdi.

"CHELSEA DE 3'LÜ OYNUYOR"

Sistem ile ilgili soruya Pereira, "Modern futbolda artık sistemler değişiyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea, Avrupa Şampiyonu İtalya da 3'lü savunmayla oynuyor. Maç içinde sistem değişebiliyor. Önemli olan oyuncuların sistemi anlaması ve sahada uygulaması" yanıtını verdi.

"TARAFTAR İÇİN HEYECANLIYIM"

Attila Szalai, "Lig ve kupanın yanında uluslararası alanda da başarılı olmak istiyoruz. Bu nedenle Helsinki karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz" dedi. Yeni sisteme adapte olduklarını belirten Macar stoper, ilk kez taraftarın önüne çıkacağı için heyecanlı olduğunu, stadın atmosferini görmek için sabırsızlandığını da belirtti.