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Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe (FB) maçı hangi kanalda? Fenerbahçe ilk 11'i...

Yeni sezon çalışmalarını tamamlamak üzere olan ekipler, son hazırlık maçlarını oynuyor. Bu kapsamda son yıllarda gerek kadro gerek yönetim tarafında en çok değişime uğrayan takımlardan olan Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni takımı olan ve geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayarak 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Giresunspor ile deplasmanda kaşılaşacak. Vitor Pereira'nın gelişiyle bambaşka bir taktik anlayışına geçen ve yeni transferler açıklamaya da devam eden sarı lacivertlilerde takımın son halinin sahaya yansımasını merak eden taraftarlar bu maçın yayın bilgilerine ulaşmaya çalışıyor... Peki, Giresun'da oynanacak olan Fenerbahçe maçını hangi kanal canlı olarak verecek, Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta oynanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve takımlara dair detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:14 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:14
Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman CANLI yayınlanacak? Fenerbahçe (FB) maçı hangi kanalda? Fenerbahçe ilk 11'i...

Fenerbahçe hazırlık karşılaşması kapsamında Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transferler görücüye çıkacak. Vitor Pereira'nın taktik anlayışını benimsemeye çalışan futbolcuları, galibiyet için sahaya çıkıp güven depolayacak. Son olarak savunma hattına transfer yapan (Min-jae Kim) sarı lacivertliler, daha önce Steven Caulker, Serdar Dursun, Burak Kapacak, Çagtay Kurukalıp transferlerini açıklamıştı. 2004 doğumlu Emir Ortakaya da 'genç oyuncuya yatırım stratejisi' dahilinde kadroya kazandırıldı.

Taraftarlar da yeni model Fenerbahçe'yi izlemek için Giresunspor maçı bilgilerine ulaşmaya çalışıyor... Ara motorlarına 'Fenerbahçe maçı ne zaman? Giresunspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?' gibi sorular yazan taraftarlar, bu bilgilere ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilir...

Fenerbahçe maçı ne zaman? Giresunspor Fenerbahçe maçı saat kaçta? 👀

Giresunspor Fenerbahçe maçı, 9 Ağustos 2021 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.

Giresunspor Fenerbahçe maçı hangi kanaldan CANLI olarak yayınlanacak? 👀

Giresunspor'un ev sahipliğinde Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadele, D-Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i:

Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Luiz Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi (Burak Kapacak), Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

Bu maçta da kafasındaki ilk 11'i oluşturmaya çalışacak Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in tüm oyuncularına şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Giresunspor'da da Trabzonspor'dan kiralanan kanat oyuncusu Fousseni Diabate'nin süre yer alması bekleniyor.

BİLETLER 50 TL 🎫

Passolig üzerinden satılacak maç biletlerinin de 50 TL'den satışa çıktığı kaydedildi. Sınırlı sayıda taraftarın alınacağı Çotanak Spor Kompleksi'nde taraftarlar da ilk kez yeni takımlarını izleme fırsatı bulacak.

Taraftarlara da açık olacak maç öncesi şampiyonluk kupası da havaya kaldırılacak.

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