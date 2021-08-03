Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri Neftçi Bakü ve HJK Helsinki şampiyon!

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri Neftçi Bakü ve HJK Helsinki şampiyon!

Son dakika haberi... Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakipleri Neftçi Bakü ve HJK Helsinki oldu. Sarı-lacivertliler, Neftçi Bakü-HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle gruplara kalmak için mücadele edecek. İki takımın da kendi liglerinde (Azerbaycan ve Finlandiya) şampiyon olmaları dikkat çekiyor. Peki Neftçi Bakü ve HJK Helsinki nasıl takımlar, en değerli futbolcuları kim? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 10:10
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri Neftçi Bakü ve HJK Helsinki şampiyon!

Tam iki sezon sonra Avrupa'da sahne almaya hazırlanan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda karşılaşacak olan Neftçi Bakü-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Ülkelerinde sezonu şampiyon tamamlayan bu iki takımın ilk maçı 5 Ağustos'ta rövanş 12 Ağustos'ta oynanacak. Kanarya ise Avrupa arenasındaki ilk maçına 19 Ağustos'ta çıkacak.

NEFTÇI BAKÜ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Olympiakos'a her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeyi hedefleyen Azerbaycan ekibinin kadro değeri 8 milyon euro. Ülkesinde 9 kez lig şampiyonluğu bulunan Bakü'nün öne çıkan futbolcusu ise Emin Mahmudov.

HELSINKI
Finlandiya'nın son şampiyonu, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Malmö'ye 2-2 ve 2-1'lik skorlarla elendi. Ülkesinde 30 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Helsinki, şu anda devam eden liglerinde zirvedeki yerini koruyor. 6 milyon euro'luk kadro değeri bulunan takımın yıldız ismi Filip Valencic.

SON DAKİKA