Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri Neftçi Bakü ve HJK Helsinki şampiyon!

Tam iki sezon sonra Avrupa'da sahne almaya hazırlanan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda karşılaşacak olan Neftçi Bakü-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Ülkelerinde sezonu şampiyon tamamlayan bu iki takımın ilk maçı 5 Ağustos'ta rövanş 12 Ağustos'ta oynanacak. Kanarya ise Avrupa arenasındaki ilk maçına 19 Ağustos'ta çıkacak.



NEFTÇI BAKÜ

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Olympiakos'a her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmeyi hedefleyen Azerbaycan ekibinin kadro değeri 8 milyon euro. Ülkesinde 9 kez lig şampiyonluğu bulunan Bakü'nün öne çıkan futbolcusu ise Emin Mahmudov.



HELSINKI

Finlandiya'nın son şampiyonu, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Malmö'ye 2-2 ve 2-1'lik skorlarla elendi. Ülkesinde 30 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Helsinki, şu anda devam eden liglerinde zirvedeki yerini koruyor. 6 milyon euro'luk kadro değeri bulunan takımın yıldız ismi Filip Valencic.