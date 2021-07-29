‘En iyisi için savaşacağız’

F.Bahçe'nin yeni sezon öncesi en hazır isimlerinden biri olan Mert Hakan Yandaş, iddialı konuştu. Mücadele edecekleri tüm kulvarda en iyisi için uğraş vereceklerini belirten yıldız futbolcu, "Şu anda her şey yolunda gidiyor. Hocamızın bizden istediği futbolu oynadığımız hazırlık maçlarında zamanla en iyi şekilde sahaya yansıtıyoruz, devamını da getireceğiz. Uzun süredir özlem duyduğumuz Avrupa arenasında da Türkiye'yi en şekilde temsil edeceğimizden şüphem yok" dedi. Forma savaşının üst seviyede olacağını da kaydeden MHY, "Ben bu rekabetin içinde her zaman olacağım. Takımın hedeflediği başarılara katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Yeni sezonda taraftarlarımızın özlem duyduğu başarılara ulaşacak bir Fenerbahçe izlettireceğiz" açıklamasını yaptı.