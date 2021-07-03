Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeleri yaşanıyor...
Teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşan sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya'nın gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya'ya transfer oluyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre; Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder, Marsilya ile anlaştı.
Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i 500 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna dahil edecek.
Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro olarak belirlendi.
Roma, Cengiz Ünder'in gelecekteki bir satışında %30 paya sahip olacak. Yıldız oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro ödenecek.
PERFORMANSI
Leicester'a 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna kiralanan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bekleneni veremedi. Cengiz geçen sezon 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.