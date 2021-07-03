Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşan sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya'nın gündemine aldığı milli yıldız Cengiz Ünder, Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya ile anlaştı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri - FB spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 09:11
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı (FB spor haberi)

Fransız ekibi, Cengiz Ünder'i 500 bin Euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna dahil edecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı (FB spor haberi)

Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu ise 10 milyon Euro olarak belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı (FB spor haberi)

Roma, Cengiz Ünder'in gelecekteki bir satışında %30 paya sahip olacak. Yıldız oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro ödenecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Cengiz Ünder Marsilya ile anlaştı (FB spor haberi)

PERFORMANSI

Leicester'a 3 milyon Euro karşılığında bir sezonluğuna kiralanan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bekleneni veremedi. Cengiz geçen sezon 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

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