Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

Teknik sorumluluk görevine sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de yönetim, yeni teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik sorumluluk görevine sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de yönetim, yeni teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor.
Belözoğlu ile sezonun sonunda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon takımı emanet edeceği tecrübeli bir hoca arayışına devam ediyor.
ERDİNÇ SÖZER IŞIK TUTUYOR!
Son olarak Erol Bulut'un A Takım ile ilişiği kesildikten sonra Emre Belözoğlu'na yardımcı olarak getirilen antrenör Erdinç Sözer, daha önceden görev aldığı takımlar nedeniyle Fenerbahçe'nin sezon sonundaki teknik adam planlarına adeta ışık tutuyor.
ALMAN EKOLÜNÜN HABERCİSİ
Kariyerinde Herta Berlin, Wolfsburg, Stuttgart, Hamburg ve Leverkusen gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Erdinç Sözer, Fenerbahçe'nin gelecek sezon takımı emanet etmek istediği 'ekol'ün habercisi olarak görülüyor.
LÖW MOLA VERECEĞİNİ AÇIKLADI!
Yönetimin aldığı Erol Bulut kararı sonrasında Fenerbahçe'nin ilgilendiği dünyaca ünlü teknik adam Löw, Almanya Milli Takımı ile olan birlikteliğini bu yaz oynanacak olan EURO 2020 sonrasında noktalandıracağını açıklamıştı.
Bu açıklamanın ardından ünlü teknik adam için nabız yoklayan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Löw, EURO 2020 sonrasında dinleneceğini ve takım çalıştırmaya bir süre ara vereceğini duyurdu.
GİZLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI!
Milliyet'in haberine göre, tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yeni hedefi ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler basına yansıdı. Bir dönem Türkiye'de görev alan Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Alman devi Borussia Dortmund'da teknik adamlık görevini üstlenen Edin Terzic'in görevi devraldığı isim Lucien Favre ile Fenerbahçe'nin yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı.
FAVRE İLE MASAYA OTURULDU!
Kariyerine İsviçre'de takım çalıştırarak başlayan Favre, Borussia Dortmund'dan önce Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ve Gladbach takımlarını çalıştırdı.
Almanya Bundesliga'da 3 takım çalıştıran Favre, bu takımlarla toplamda 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakiplerini tam 197 maçta mağlup etmeyi başarırken 81 karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldı.
Borussia Dortmund'da 896 gün süre almayı başaran 63 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile yeni sezon için bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE İMZADAN VAZGEÇTİ!
Avrupa basınında yer alan habere göre, Kariyerinde Almanya, İsviçre ve Fransa dışında bir kulüp takımı çalıştırmayan teknik adamla yeni sezon öncesi görüşen Fenerbahçe, sözleşme şartlarının konuşulduğu sırada imzadan vazgeçti.
YÜKSEK ÜCRETİ ENGEL OLDU
Borussia Dortmund'u çalıştırdığı sürede bonuslar ile birlikte yılda 4.5 milyon eurodan fazla kazanan teknik adamın buna benzer bir ücreti Fenerbahçe'den de talep ettiği, bu miktarı yüksek bulan yönetimin ise Lucien Favre'nin bu hamlesi sonrasında alternatif isimlere yönlendiği belirtildi.