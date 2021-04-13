Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

Son dakika spor haberleri: 'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

'de teknik direktör ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımın başında olacak. Yeni sezonda deneyimli bir isme takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, arayışlarına devam ediyor. 'den olumsuz yanıt alan Fenerbahçe yönetimi alternatiflere gözünü çevirdi. Kanarya'nın dünyaca ünlü çalıştırıcıyla yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı. İşte o görüşmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 18:11 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 18:22
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

Teknik sorumluluk görevine sezon sonuna kadar 'nu getiren 'de yönetim, yeni teknik adam için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

Belözoğlu ile sezonun sonunda şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapan , bir yandan da gelecek sezon takımı emanet edeceği tecrübeli bir hoca arayışına devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

ERDİNÇ SÖZER IŞIK TUTUYOR!
Son olarak 'un A Takım ile ilişiği kesildikten sonra 'na yardımcı olarak getirilen antrenör Erdinç Sözer, daha önceden görev aldığı takımlar nedeniyle 'nin sezon sonundaki teknik adam planlarına adeta ışık tutuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

ALMAN EKOLÜNÜN HABERCİSİ
Kariyerinde Herta Berlin, Wolfsburg, Stuttgart, Hamburg ve Leverkusen gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yapan Erdinç Sözer, 'nin gelecek sezon takımı emanet etmek istediği 'ekol'ün habercisi olarak görülüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

LÖW MOLA VERECEĞİNİ AÇIKLADI!
Yönetimin aldığı kararı sonrasında 'nin ilgilendiği dünyaca ünlü teknik adam Löw, Almanya Milli Takımı ile olan birlikteliğini bu yaz oynanacak olan EURO 2020 sonrasında noktalandıracağını açıklamıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

Bu açıklamanın ardından ünlü teknik adam için nabız yoklayan 'ye kötü haber geldi. Löw, EURO 2020 sonrasında dinleneceğini ve takım çalıştırmaya bir süre ara vereceğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

GİZLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI!
Milliyet'in haberine göre, tüm bu gelişmelerin ardından 'nin yeni hedefi ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler basına yansıdı. Bir dönem Türkiye'de görev alan Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Alman devi Borussia Dortmund'da teknik adamlık görevini üstlenen Edin Terzic'in görevi devraldığı isim Lucien Favre ile Fenerbahçe'nin yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

FAVRE İLE MASAYA OTURULDU!
Kariyerine İsviçre'de takım çalıştırarak başlayan Favre, Borussia Dortmund'dan önce Almanya Bundesliga'da Hertha Berlin ve Gladbach takımlarını çalıştırdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

Almanya Bundesliga'da 3 takım çalıştıran Favre, bu takımlarla toplamda 393 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakiplerini tam 197 maçta mağlup etmeyi başarırken 81 karşılaşmada sahadan 1 puanla ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

Borussia Dortmund'da 896 gün süre almayı başaran 63 yaşındaki teknik adam, ile yeni sezon için bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

FENERBAHÇE İMZADAN VAZGEÇTİ!
Avrupa basınında yer alan habere göre, Kariyerinde Almanya, İsviçre ve Fransa dışında bir kulüp takımı çalıştırmayan teknik adamla yeni sezon öncesi görüşen , sözleşme şartlarının konuşulduğu sırada imzadan vazgeçti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

YÜKSEK ÜCRETİ ENGEL OLDU
Borussia Dortmund'u çalıştırdığı sürede bonuslar ile birlikte yılda 4.5 milyon eurodan fazla kazanan teknik adamın buna benzer bir ücreti 'den de talep ettiği, bu miktarı yüksek bulan yönetimin ise Lucien Favre'nin bu hamlesi sonrasında alternatif isimlere yönlendiği belirtildi.

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