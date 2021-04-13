Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünyaca ünlü teknik adamla görüşme!

GİZLİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI!

Milliyet'in haberine göre, tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin yeni hedefi ve kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler basına yansıdı. Bir dönem Türkiye'de görev alan Slaven Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Alman devi Borussia Dortmund'da teknik adamlık görevini üstlenen Edin Terzic'in görevi devraldığı isim Lucien Favre ile Fenerbahçe'nin yaptığı gizli görüşme ortaya çıktı.