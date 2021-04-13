Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

CANER'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Takımıyla birlikte gol sevincine katılan Altay Bayındır ise sevinci ardından kalesine döndü. Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler nedeniyle Caner'e tepki oluşurken olayla ilgili ilk açıklama da geldi. (*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

'BENİM ÜZERİMDEN TAKIMA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAYIN'

Maç sonrası resmi sosyal medya hesabından Altay Bayındır'ın bir fotoğrafıyla birlikte açıklama yayınlayan Caner iddiaları yalanladı. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiği golün sevincinde kullandığı ifadelerin özellikle sosyal medyada çok konuşulmasının ardından, sarf ettiği sözler hakkında, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı. (*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)