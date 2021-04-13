Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

Son dakika spor haberi: ’de ortalık karıştı! 'den 'a küfür...

Son dakika spor haberi... 'de heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında , sahasında ağırladığı 'yı 3-1 mağlup ederken zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmaya sarı-lacivertlilerin 2. golünden sonra ve arasında yaşananlar damga vururken, konu sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli futbolcu Caner Erkin'den konuyla alakalı bir açıklama da geldi. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 09:48
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

'in 34. haftasında sahasında ile karşılaşan rakibini 3-1 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi olmayı başarmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

Sarı-lacivertli camiada galibiyetin sevinci sürerken, yaşanan bir olay karşılaşmaya damga vurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

'nin dün akşam attığı 2. golden sonra, gol sevinci sırasında yaşanan bir olay sosyal medyada çok konuşuldu. Maçın ardından ise konuyla ilgili 'den çok net bir açıklama geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

GOL SEVİNCİNDE İLGİNÇ OLAY
Spor Toto 'de dün akşam , 'yla karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 3-1 kazanırken golleri 56'da Mert Hakan, 71. dakikada Valencia, 90+5'te Sinan Gümüş attı. Fakat Valencia'nın attığı gol sırasında Caner'in hareketi gözlerden kaçmadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

ALTAY HATASI SONRASI GELEN GOLE ÇOK SEVİNDİ
, 'nin yediği golde hata yapmış, pozisyon sonrası ise adeta yıkılmıştı. Daha sonra Valencia'nın attığı golle durum 2-1'e gelince gol sevince ortak olmak için kalesinden çıkıp sahanın diğer tarafına koşarak gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

O ANLAR PAYLAŞILDI
Tam bu sırada oluşan bir görüntü sosyal medyada çok paylaşıldı. Altay gol sevincinin yaşandığı alana doğru koşarken Caner'in 'S... kalene' dediği iddia edildi.

(*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

CANER'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Takımıyla birlikte gol sevincine katılan ise sevinci ardından kalesine döndü. Sosyal medyada çok paylaşılan bu görüntüler nedeniyle Caner'e tepki oluşurken olayla ilgili ilk açıklama da geldi.

(*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

'BENİM ÜZERİMDEN TAKIMA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAYIN'
Maç sonrası resmi sosyal medya hesabından 'ın bir fotoğrafıyla birlikte açıklama yayınlayan Caner iddiaları yalanladı. , 'nin 2-1 öne geçtiği golün sevincinde kullandığı ifadelerin özellikle sosyal medyada çok konuşulmasının ardından, sarf ettiği sözler hakkında, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.

(*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

'ALTAY'IM SEN BİLİYORSUN...'
Ayırca Caner aynı açıklamada takım arkadaşına seslendi. Caner, başarılı kaleciyi etiketleyerek 'Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime dediğimi, aramızda" yazıp gülücük emojisi koydu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Caner Erkin'den Altay Bayındır'a küfür...

KRİTİK 3 PUAN
Bu gelen galibiyetle 66 puanla 2. sırada yer aldı ve lider Beşiktaş'ı yakından takip etmeye devam etti. Diğer ezeli Galatasaray'ın önündeki avantajını da korumuş oldu. Gaziantep ise 50 puanla 6. sırada kaldı. (Milliyet)

SON DAKİKA