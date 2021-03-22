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- derbisi sonrası gerçeği! O şutun hızı...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde derbisinin yıldızı şüphesiz oldu. Milli yıldız, oyuna sonradan dahil oldu ve Beşiktaş kalesini avladı. Böylece yıldız isim takımını mağlubiyetten kurtardı. Öte yandan Ozan Tufan'ın golüyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:51
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Ozan Tufan gerçeği! O şutun hızı...

'nin yıldız ismi , derbisinin son dakikalarında muhteşem bir gole imza attı.

40 saniye boyunca top dolaştıran Fenerbahçe'de yapılan 12 pasın ardından topla buluşan Ozan ceza sahası önünden müthiş bir şut çıkardı.

Sabah'ın haberine göre Ozan Tufan, saatte 109 kilometre hıza ulaşan şutunun ardından Beşiktaş kalecisi 'nu avlamayı başardı.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu, bu sezon takımının Beşiktaş'a karşı attığı 4 golün 3'üne imza attı. Ozan ayrıca Süper Lig'de en çok golü de Beşiktaş'a karşı (5) kaydetti.

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