Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli yönetici 'ya sevk edildi

'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulübün yöneticilerinden , 'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 19:12 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 19:31
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçeli yönetici , 'ya sevk edildi.

İşte o açıklama;

"4- A.Ş. Kulübü'nün 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 08.03.2021 tarihinde basın mensuplarına yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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