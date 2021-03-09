TFF'nin yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, PFDK'ya sevk edildi.

İşte o açıklama;

"4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 08.03.2021 tarihinde basın mensuplarına yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

