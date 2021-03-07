Mert ilk 11 için pusuda

Trabzonspor galibiyetinin kilit isimlerinden biri olan MHY, Konyaspor maçı öncesi ilk 11'de şans bulmayı bekliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kadroda tutmayı planladığı Mert, idmanlardaki performansıyla forma savaşından kopmuyor.