Trabzonspor galibiyetinin kilit isimlerinden biri olan MHY, Konyaspor maçı öncesi ilk 11'de şans bulmayı bekliyor. Teknik direktör Erol Bulut'un bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kadroda tutmayı planladığı Mert, idmanlardaki performansıyla forma savaşından kopmuyor.
Mert ilk 11 için pusuda
Cezası nedeniyle Antalya karşısında kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş, orta sahada formaya talip.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50