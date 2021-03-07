Haberler Fenerbahçe Mert ilk 11 için pusuda

Mert ilk 11 için pusuda

Cezası nedeniyle karşısında kadroda yer almayan , orta sahada formaya talip.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Mert ilk 11 için pusuda

galibiyetinin kilit isimlerinden biri olan , maçı öncesi ilk 11'de şans bulmayı bekliyor. Teknik direktör 'un bu karşılaşmada hamle oyuncusu olarak kadroda tutmayı planladığı Mert, idmanlardaki performansıyla forma savaşından kopmuyor.

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