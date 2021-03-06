Haberler Fenerbahçe Sosa&Novak kendine geldi

& kendine geldi

'nin büyük umut bağladığı iki yeni transfer ve son 2 maçtaki performansları ve mücadeleleriyle göze girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:53 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sosa&Novak kendine geldi
'de sevindiren bir diğer gelişme ve 'ın form tutması oldu. Sezon başında transfer edilen ikili hem hazırlık döneminde tam olarak yer almamaları hem de sakatlık ve hastalık nedeniyle istenen katkıyı yapamamıştı. , ve karşısında bulduğu şansları iyi değerlendirirken, futboluyla da göz doldurdu. karşısında sonradan oyuna giren da, ilk onbirde çıktığı Antalyaspor maçında sol bekte eski günlerindeki gibi etkiliydi. Şık bir gollük pasından yararlanamadı. Ligde artık kader haftalarına doğru gidilirken iki ismin form tutması, teknik heyeti hem sevindirdi hem elini güçlendirdi.
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