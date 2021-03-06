Fenerbahçe Solhanspor 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta erteleme maçında Solhan Spor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçtan 3-0 galip ayrıldı ve ligdeki galibiyet sayısını 25'e yükseltti. Karşılaşma öncesinde Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için her iki takım oyuncuları da "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" pankartıyla çıkarken, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı mücadeleye Ulaş Kıyak, Emre Batur, Metin Toy, Salvador Hidalgo, Graham Vigrass, Nicholas Hoag altısı libero Hasan Yeşilbudak ile başladı.

Solhanspor'un servis atışıyla başlayan karşılaşmanın ilk sayısı Fenerbahçe HDI Sigorta'nın oldu (1-0). Kanarya, Metin Toy ve Hidalgo'yla 3-1'i yakalasa da konuk Solhanspor, devamında Massari ve Koray Şahin'le maça ortak oldu (3-3). Ulaş Kıyak'ın etkili servisleriyle devam eden sette file üstünde Metin Toy ve Nicholas Hoag'u durduramayan Solhanspor karşısında skor 10-5'e geldi. Teknik molaya 12-6'yla önde giren Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, mola dönüşünde de Vigrass'la farkı 7 sayıya çıkardı (13-6). Paralelde Hidalgo'yu etkili bir şekilde kullanan sarı-lacivertliler, farkı 10 sayıya kadar çıkardı (17-7). Sette son bölüme oldukça rahat bir skorla (20-8) giren Fenerbahçemiz, rakip adına Jacopo Massari'nin skoru eritme çabalarını sonuçsuz bıraktı ve seti 25-12 kazandı. İkinci sete Hoag ve Graham Vigrass'la harika başlayan Fenerbahçe, 5-0'ı yakaladı. Bu setteki ilk sayısını Nevzat Mert Güneş'le bulan Solhanspor savunmasını Emre Batur'un hücumlarıyla yıpratan Kanarya, 7-2'yi yakaladı. Nevzat Mert Güneş, Massari ve Serhat Uzun'la sette kalarak bir direnç ortaya koyan Solhanspor, farkı eritti ve skoru 10-8'e getirdi. Hoag ve Hidalgoy'la üretken oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler, teknik molaya 12-9 önde girdi. Skor avantajını setin devamında da koruyan Fenerbahçe, 25-17'yle setlerde 2-0 öne geçti. Müsabakanın üçüncü setine Graham Vigrass ve Metin Toy'la oldukça üretken başlayan sarı-lacivertlilerde Emre Batur ve Hidalgo'nun da skora katkı yaptığı bu bölümde 9-4'lük üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, 12-5'le teknik molaya önde girerken, teknik molanın ardından da sayıyı bulan taraf Hidalgo'yla sarı-lacivertliler oldu (13-5). Üstün oyununu setin tamamına yayan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, seti 25-18; maçı da 3-0 kazandı.