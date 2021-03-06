En kısa zamanda döneceğim

Antalyaspor maçında ayak bileğinden sakatlanan Mesut Özil'in tedavisine başlandı. Yıldız isim twitter adresinden paylaştığı mesajda, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ancak Mesut en kısa sürede döneceğini belirtse de tedavi sürecinin en az 1 ay süreceği, tekrar forma giymesinin ise 6 haftayı bulacağı belirtildi.

DÜNYA BÖYLE GÖRDÜ!

BILD: Mesut Özil sahayı sedyeyle terk etti. 4-6 hafta kadar formasından uzak kalabilir.

SPORT1: Özil şoku! 43. dakikada inanılmaz bir golü kaçırdı.

DAILY MAIL: Mesut Özil'in kâbusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti.

GOAL: Mesut Özil, Fenerbahçe kariyerine sinir bozucu şekilde başladı.