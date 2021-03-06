Haberler Fenerbahçe En kısa zamanda döneceğim

En kısa zamanda döneceğim

Ayak bileğinde kısmi yırtık oluşan taraftara bu mesajı yolladı, ancak tekrar forma giymesi 6 haftayı bulacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:51 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
En kısa zamanda döneceğim

maçında ayak bileğinden sakatlanan 'in tedavisine başlandı. Yıldız isim twitter adresinden paylaştığı mesajda, "Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Ancak en kısa sürede döneceğini belirtse de tedavi sürecinin en az 1 ay süreceği, tekrar forma giymesinin ise 6 haftayı bulacağı belirtildi.

DÜNYA BÖYLE GÖRDÜ!
BILD: Mesut sahayı sedyeyle terk etti. 4-6 hafta kadar formasından uzak kalabilir.

SPORT1: Özil şoku! 43. dakikada inanılmaz bir golü kaçırdı.

DAILY MAIL: Mesut Özil'in kâbusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti.

GOAL: Mesut Özil, kariyerine sinir bozucu şekilde başladı.

SON DAKİKA