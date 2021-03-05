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2021'in modası

’de Fredy’nin golüne, yanıt verdi. 2021’de ligde namağlup devam eden, kupada yarı finale çıkan Fraport TAV tarih yazdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:13 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
2021'in modası Antalyaspor

'in 28'inci haftasında , Fraport TAV ile 1-1 berabere kaldı. 'de oynanan karşılaşma nefesleri kesti. 12. dakikada 'ın hatalı pasını kapan Fredy çok sert bir şutla kaleci 'ı mağlup etti: 0-1. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000. golü oldu. 83'te Enner 'nın 3 rakibini çalımlayarak attığı şık gol skoru belirledi: 1-1. Fenerbahçe'de 'ın bir kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi.

ÜST ÜSTE 6. BERABERLİK
İki takımın oyuncuları son bölümde net fırsatları kullanamayınca mücadele 1-1 sona erdi. 'ın kaybettiği haftada fırsat tepen Fenerbahçe, ligde 4. beraberliğini aldı ve 55 puana yükseldi. Ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça (kupayla birlikte 14 maç) taşıyan Fraport TAV Antalyaspor ise üst üste 6. bu sezon 7. maçından berabere ayrıldı ve 43 puana çıktı. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçında deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise 'yı konuk edecek.


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