2021'in modası Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kadıköy'de oynanan karşılaşma nefesleri kesti. 12. dakikada Marcel Tisserand'ın hatalı pasını kapan Fredy çok sert bir şutla kaleci Altay Bayındır'ı mağlup etti: 0-1. Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000. golü oldu. 83'te Enner Valencia'nın 3 rakibini çalımlayarak attığı şık gol skoru belirledi: 1-1. Fenerbahçe'de Thiam'ın bir kafa vuruşunda top yan direkten geri geldi.



ÜST ÜSTE 6. BERABERLİK

İki takımın oyuncuları son bölümde net fırsatları kullanamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın kaybettiği haftada fırsat tepen Fenerbahçe, ligde 4. beraberliğini aldı ve 55 puana yükseldi. Ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça (kupayla birlikte 14 maç) taşıyan Fraport TAV Antalyaspor ise üst üste 6. bu sezon 7. maçından berabere ayrıldı ve 43 puana çıktı. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçında Konya deplasmanına gidecek. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.



