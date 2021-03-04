Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

'de saatler şampiyonluğa kuruldu! 'tan flaş sözler

'de son dakika habeeri... Sarı lacivertliler, maçı öncesi hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör açıklamalarda bulundu. Bulut, konuşmasında sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini ifade etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 10:20
Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 'şampiyonluk yarışında bende varım' demişti.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Bununla beraber 'de, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne mağlup olmasıyla beraber karşılaşması iyiden iyiye önem kazandı.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

ÖZEL TOPLANTI
Bununla beraber Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör , özel toplantı düzenledi.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Toplantıda, takımın mental ve fiziki durumu tartışılırken, oyuncuların son durumu da masaya yatırıldı.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Öte yandan Trabzon galibiyetiyle hayata dönen , deplasman performansını iç sahaya taşıma peşinde.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Dış sahada, topladığı 32 puanla zirvede olan sarı lacivertliler, Kadıköy'deki kötü gidişe de Antalya maçında son vermek istiyor.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Saraçoğlu'ndaki 13 maçta 5 yenilgi ve bir beraberlikle 17 puan kaybeden, son iki karşılaşmadan mağlup ayrılan , Antalya'yı devirerek yeni bir seri başlamak istiyor.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Artık hiçbir şekilde puan kaybına tahammülleri olmadığını belirten teknik direktör , "Final haftalarına girdik. Kazanarak devam edip, mümkün olan en fazla puanı toplayarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kalan 14 haftada 42 puana da talip olduklarını vurgulayan Bulut, "Sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Hedefe ulaşacağız" iddiasında bulundu.

Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

, 4 Mart Perşembe günü 'u Kadıköy'de konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.

SON DAKİKA