Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Saraçoğlu'ndaki 13 maçta 5 yenilgi ve bir beraberlikle 17 puan kaybeden, son iki karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Antalya'yı devirerek yeni bir seri başlamak istiyor.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ!

Artık hiçbir şekilde puan kaybına tahammülleri olmadığını belirten teknik direktör Erol Bulut, "Final haftalarına girdik. Kazanarak devam edip, mümkün olan en fazla puanı toplayarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.