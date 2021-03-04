Fenerbahçe'de saatler şampiyonluğa kuruldu! Erol Bulut'tan flaş sözler

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 'şampiyonluk yarışında bende varım' demişti.
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek 'şampiyonluk yarışında bende varım' demişti.
Bununla beraber Fenerbahçe'de, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne mağlup olmasıyla beraber Antalyaspor karşılaşması iyiden iyiye önem kazandı.
ÖZEL TOPLANTI
Bununla beraber Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut, özel toplantı düzenledi.
Toplantıda, takımın mental ve fiziki durumu tartışılırken, oyuncuların son durumu da masaya yatırıldı.
Öte yandan Trabzon galibiyetiyle hayata dönen Fenerbahçe, deplasman performansını iç sahaya taşıma peşinde.
Dış sahada, topladığı 32 puanla zirvede olan sarı lacivertliler, Kadıköy'deki kötü gidişe de Antalya maçında son vermek istiyor.
Saraçoğlu'ndaki 13 maçta 5 yenilgi ve bir beraberlikle 17 puan kaybeden, son iki karşılaşmadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, Antalya'yı devirerek yeni bir seri başlamak istiyor.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
Artık hiçbir şekilde puan kaybına tahammülleri olmadığını belirten teknik direktör Erol Bulut, "Final haftalarına girdik. Kazanarak devam edip, mümkün olan en fazla puanı toplayarak şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kalan 14 haftada 42 puana da talip olduklarını vurgulayan Bulut, "Sakat oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Hedefe ulaşacağız" iddiasında bulundu.
Fenerbahçe, 4 Mart Perşembe günü Antalyaspor'u Kadıköy'de konuk edecek. Maç saat 19.00'da başlayacak.