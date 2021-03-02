Son dakika FB haberleri | Ersun Yanal'dan Fenerbahçe itirafı!

"VAR ilk kez Rusya'da uygulandığında çok heyecanlanmıştık ama orada dünyanın en kaliteli hakemleriyle uygulandı"
Süper Lig'deki tartışmalara da değinen Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:
"Belki eleştireceğim ama bu seneki organizasyon futbolu çok yordu. Kümede kalma, düşmenin kaldırılması... Bu türlü sorunlar ve pandeminin bir taraftan sıkıştırdığı yaşam konforu. Bir taraftan organizasyon sayısı, bizi oldukça yordu. Bir taraftan, yorulan bu ligde yıpranan kurumlar oldu. Hakemlik müessesi yıprananlardan bir tanesi, bence VAR konusu ciddi tartışmaya açıldı. VAR'ı şöyle değerlendiriyorum. VAR ilk kez Rusya'da uygulandığında çok heyecanlanmıştık ama orada dünyanın en kaliteli hakemleriyle uygulandı. Bir anda VAR bugün ülkemizde herkesin soru işareti bıraktığı, hatta çok tartıştığı 'Niye yayınlanmıyor sesler, açalım yayınlayalım, görelim, duyalım' dediği boyuta geldi. Alınan kararlar, değişen uygulamalar, tavla oynarken oyunun kuralı değişiyor, 'Zarlar dik gelecek.' diyorsun, 'Altı altı sayılmıyor.' diyorsun. Ya da 'Bu taşı sen kıramazsın.' diyorsun. Birçok kuralın değiştiği, takımların, kişilerin, hakemlerin üzüldüğü çok stresli dönemler yaşadık. Pandemi bir taraftan, takım sayıları arttığı için organizasyonun yoğunluğu bir taraftan, VAR bir taraftan, epey pres yani. Bu presi yönetmek, bunun altından kalkmak kolay değildi. Çok az kaldı, umarım sağlıklı bir şekilde bitirip, dünyanın da oturup bu VAR konusunda da düşüneceği sağlıklı bir yapının kurulacağı günler inşallah yakındır."
"Portekiz ligi beni çok heyecanlandırıyor"
Dünya futbolunu da yakından takip ettiğini belirten Ersun Yanal, "Almanya ligini çok seviyorum. Üretiyorlar. Çok farklı çizgileri var. En yüksek seyirci ortalamasına sahipler. O bir keyif ve bu keyfi aldıklarını hissettiğim bir ortam var. Ondan sonra İngiltere geliyor. İspanya daha kreatif ve daha oryantal, bize daha uygun. Çok enteresan olduğunu düşündüğüm bir Portekiz ligi var. Portekiz ligindeki oyuncu kaliteleri, tarzları, hangi kalitede ne zaman çıkacağı belli olmayan sürprizleri beni çok heyecanlandırıyor. İtalya biraz daha sert ve acımasız geliyor. Ama şu anda değişeceğini ve aşama yapacağını düşündüğüm Rusya ligi var. Orası da farklı geliyor ve değişiyor. Çok taktiksel ve çok disiplinli. Özellikle taktik disipline çok sadık takımlar olmaya başladılar. Ukrayna ligi, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev her zaman Avrupa'da. Ve tabii bir de üreten ligler var. Üreten liglerin keyfi, onları izleyip orada yeni yıldızları görmek çok önemli. Ben Fransa'yı buna katıyorum. Fransa belki Paris Saint-Germain'le, Lyon'la başka bir boyutta görünse de en çok üretenlerden biri. Belçika ve Orta Avrupa'nın, Kuzey Avrupa'nın etkisi Slovakya, Slovenya, Çekya..." şeklinde konuştu.
İşi gereği tüm ligleri takip etmek zorunda olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam, "Aslında baktığınızda çok kalabalık bir aile değiliz, 30 binlik şehir gibiyiz. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Futboldan uzak kalmıyorsunuz ama önemli olduğunu düşündüğüm bir ABD ligi geliyor. Liginde değişik kurallar ve uygulamalar başladı. Onları yakından takip etmek gerekiyor. ABD, bu işin membası. Bütün dünyayı saydık. Bir tek Asya kaldı. Asya'da da Japonya ayrı, Premier bir lig, Kore onun arkasında. Çin ligi apayrı bir taraf, işin ekonomik ve para kazanma yeri olduğunda orası düşünülüyor." değerlendirmesinde bulundu.