Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Girdiği 10 ikili mücadeleden 6'sını kazanan başarılı oyuncu, 6 hava topu mücadelesinden de 4'ünde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Attila Szalai ayrıca 4 top çalma, 2 pas arası ve 3 uzaklaştırmayla savunma anlamında da takımına büyük katkı sağladı.

SAHANIN EN İYİ 3. İSMİ OLDU Milli takımda üçlü savunmaya alışkın olan Attila Szalai, Trabzonspor karşısında sahanın en verimli üç isminden biri oldu. Uluslararası veri platformu whoscored.com'un verimlilik puanlarına göre; Macar savunmacı 7.6 puan ile maçın en iyi üçüncü oyuncusu olmayı başardı.