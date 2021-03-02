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'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! 'i unutturdu ve...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, maç öncesi radikal bir değişikliğe gitmiş ve 'i kadro dışı bırakmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü , Caner yerine 'yi tercih ederken, Macar futbolcu oynadığı oyunla izleyenleri mest etti ve teknik ekipten tam not aldı. Bununla beraber taraftarlar, genç futbolcuya övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 09:36
Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'nin yeni transferi , sol bek olarak ilk 11'de başladığı kritik maçında oynadığı futbolla otoritelerden tam not aldı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Asıl pozisyonu stoper olan 23 yaşındaki Macar savunmacı, 'in teknik direktör 'un kararı doğrultusunda maçı kadrosuna alınmamasının ardından zorlu deplasmanda sürpriz bir şekilde sol bek olarak süre aldı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

ÖNCE ŞAŞIRTTI, SONRA BEĞENİLDİ
Filip Novak'ın yedek soyunduğu karşılaşmada 'nin sol bek olarak ilk 11'de yer alması şaşkınlık yaratırken, geldiği günden bu yana stoperde göz dolduran yetenekli oyuncunun sol bekte nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu haline gelmişti.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

karşısında özellikle ilk 45 dakikada ofansif katkısıyla dikkat çeken , bir kez gol pozisyonuna girerken, bir kez de kestiği ortayla sarı lacivertli takımı gole çok yaklaştırdı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

İLK YARIDA TEHLİKELER YARATTI

25. dakikada gelişen atağında Mert Hakan'ın uzaktan şutunu kalecisi Uğurcan Çakır çıkardı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Dönen topa Pelkas vurdu ancak top savunmadan döndü. Savunmadan dönen topta Szalai şutunu çekti ancak günün başarılı isimlerinden Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

30. dakikada soldan bindirme yapan , topla buluşur buluşmaz bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Mame Thiam müsait pozisyonda kafayla vurdu ancak Uğurcan Çakır yaklaşık iki metreden gelen topta bir kez daha gole izin vermedi.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

SZALAI TRABZONSPOR MAÇINDA NE YAPTI?
Hürriyet'in haberine göre, karşısında 33 isabetli pas yapan , mücadeleyi %85 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesiyle tamamladı. Kestiği ortalarda 3/4, uzun paslarda ise 2/3 isabet yakalayan Macar futbolcu, 1 de kritik pasa imza attı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Girdiği 10 ikili mücadeleden 6'sını kazanan başarılı oyuncu, 6 hava topu mücadelesinden de 4'ünde rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. ayrıca 4 top çalma, 2 pas arası ve 3 uzaklaştırmayla savunma anlamında da takımına büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

SAHANIN EN İYİ 3. İSMİ OLDU

Milli takımda üçlü savunmaya alışkın olan , karşısında sahanın en verimli üç isminden biri oldu. Uluslararası veri platformu whoscored.com'un verimlilik puanlarına göre; Macar savunmacı 7.6 puan ile maçın en iyi üçüncü oyuncusu olmayı başardı.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Attığı şık golle galibiyeti getiren Dimitris Pelkas, 8.0 puan ile sahanın en iyisi olurken, Yunan futbolcunun ardından 7.8 puan ile Jose Sosa ikinci sıraya yerleşti. cephesinde ise kaleci Uğurcan Çakır 7.3 puan ile bordo mavili takım adına sahanın en iyisi oldu.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

TARAFTAR MEST OLDU

, stoper mevkiinde gösterdiği başarılı performansın ardından sol bekte de geçer not almasıyla şimdiden sarı lacivertli futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Macar futbolcu için 'joker' yakıştırması yapan taraftarlar, görev verilmesi halinde defansif orta saha rolünde de başarıyla oynayabileceğine inanıyor.

Fenerbahçe'de Szalai öyle bir şey yaptı ki! Caner Erkin'i unutturdu ve...

Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Macar futbolcuya paha biçemezken sosyal medyada birbirinden renkli paylaşımlar yapıldı.

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