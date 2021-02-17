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'de sakatlardan haber var! 4 isim...

’in 26. haftasında , sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; , ve ise bireysel çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:46 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:59
Fenerbahçe'de sakatlardan haber var! 4 isim...

, 'in 26. haftasında pazar günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan , takım çalışmasında yer alırken; , ve ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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