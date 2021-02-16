Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyeti Karagümrük'ü yenerek telafi eden Fenerbahçe'de gözler Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.
Nefes kesen şampiyonluk yarışında 51 puan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi devirip ardından oynayacağı kritik Trabzonspor maçına moralli çıkmak istiyor.
Zorlu derbiden zaferle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Pelkas'ın, Trabzon maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.