İrfan Can ve Pelkas'ın tedavisinde son aşamaya gelinirken, 2 Şubat'ta oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo 'nun tedavisi ise sürüyor.

Yaklaşık 2 haftadır takımdan uzak kalan ve Göztepe karşısında da forma giymesi beklenmeyen Sambacı'nın yerine yine Jose Sosa görev yapacak.