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'de Gustavo seferberliği! maçında...

'nin 2 Şubat'ta oynadığı maçında sakatlanan 'nun tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 2 haftadır formasından uzak kalan Brezilyalı yıldızın 28 Şubat'ta oynanacak karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. İşte Gustavo'nun son durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 09:36
Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyeti Karagümrük'ü yenerek telafi eden 'de gözler Göztepe ile oynanacak maça çevrildi.

Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Nefes kesen şampiyonluk yarışında 51 puan ve averajla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi devirip ardından oynayacağı kritik maçına moralli çıkmak istiyor.

Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Zorlu derbiden zaferle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci, ve Pelkas'ın, Trabzon maçına yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek mi? Belli oldu!

İrfan Can ve Pelkas'ın tedavisinde son aşamaya gelinirken, 2 Şubat'ta oynanan maçında sakatlanan 'nun tedavisi ise sürüyor.

Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Teknik heyetin durumunu yakından takip ettiği Brezilyalı orta saha, sağlık heyetinin verdiği programı harfiyen uyguluyor.

Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Yaklaşık 2 haftadır takımdan uzak kalan ve Göztepe karşısında da forma giymesi beklenmeyen Sambacı'nın yerine yine Jose Sosa görev yapacak.

Luiz Gustavo Trabzonspor maçına yetişecek mi? Belli oldu!

Gustavo'nun, 28 Şubat'taki maçında ise sahalara döneceği öğrenildi. Teknik direktör Erol Bulut'un, kritik maçta orta sahada Gustavo'ya görev vermek istediği ve sağlık heyetine yıldız ismin Trabzon'a hazır olması talimatını verdiği bildirildi.

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