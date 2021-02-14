Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşırken, mücadeleyi Thiam ve Valencia'nın golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Fubol yorumcusu Tümer Metin, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken, teknik direktör Erol Bulut hakkında da flaş ifadeler kullandı. İşte Tümer Metin'in TRT Spor'daki sözleri...
Son 2 deplasmanda Altay kazanılan 6 puanda önemli yer tuttu. Mesut ile başlayınca gözler Mesut'un üzerinde oluyor.