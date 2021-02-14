Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

İlk yarıda Fenerbahçe zaman zaman iyi görüntü verdi. Baskın oynadı, atak sürekliliği sağladı. Pozisyon bulamasa da çok geri koşmadan aslında istenen oyunu oynadığını ifade etmeliyiz.

Maçın hemen başında Ademi ile kalesinde gördüğü pozisyon dışında çok pozisyon vermedi ve golü de bularak devreye girdi. Erol hocanın oyunu tutma ve oyunu devam ettirme ikazı olacağını düşündük devrede. Bir sihirli dokunuş, Karagümrük baskı yaparken Mesut'tan bir sihirli dokunuş, Ozan'ın nefis ara pası ve Valencia ile 2.