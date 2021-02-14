Haberler Fenerbahçe Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

'den flaş sözler! "'u anlamak zor"

'in 25. haftasında 'e konuk olan , rakibini ve 'nın golleriyle 2-1 yenip maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmayı değerlendiren futbol yorumcusu , sarı-lacivertlilerin teknik direktörü hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 09:09
Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

, 'in 25. haftasında deplasmanda 'le karşılaşırken, mücadeleyi ve 'nın golleriyle 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Fubol yorumcusu , sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken, teknik direktör hakkında da flaş ifadeler kullandı. İşte Tümer Metin'in 'daki sözleri...

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Son 2 deplasmanda kazanılan 6 puanda önemli yer tuttu. ile başlayınca gözler Mesut'un üzerinde oluyor.

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

İlk yarıda zaman zaman iyi görüntü verdi. Baskın oynadı, atak sürekliliği sağladı. Pozisyon bulamasa da çok geri koşmadan aslında istenen oyunu oynadığını ifade etmeliyiz.

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Maçın hemen başında ile kalesinde gördüğü pozisyon dışında çok pozisyon vermedi ve golü de bularak devreye girdi. oyunu tutma ve oyunu devam ettirme ikazı olacağını düşündük devrede. Bir sihirli dokunuş, Karagümrük baskı yaparken 'tan bir sihirli dokunuş, 'ın nefis ara pası ve ile 2.

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Normalde, zemin harika, oyunu tartışılan 'de, Karagümrük gibi güçlü bir takıma karşı 2-0 yakalanınca, içeride de , ve gibi pas yapıp topu vermeyeceğiniz bir takım var ise 2-0 fişi çekmek demektir.

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Kalende çok pozisyon vermeden, kaleye getirmeden oynayabilirsin. Kaleye getirmemeyi, ileride top yaparak ve rakibi koşturarak da yaparsın, bunu yapamadı .

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Karagümrük anbean pozisyon bulmaya başladı. kalitesi için, Fenerbahçe büyüklüğü için 2-0 fişi çekmek demek normalde. Maçın sonunu böyle bitirmemen lazım. Acaba beraberlik golü gelecek mi, acaba bir kaza olacak mı diye bitirmemesi lazım Fenerbahçe'nin, yakında zamanda Hatay'da olduğu gibi.

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Erol hocayı anlamak zor, yorumlamak da zor. Oyun diyeceğim, , ', puan' diyecek. E haklı! Haksızlık yapmayalım ve bu oyunla müthiş bir puan kazanıldığını söyleyelim sezonun geri kalanı için.

Tümer Metin'den flaş sözler! "Erol Bulut'u anlamak zor"

Oyun üzerinden yapacağımız, yapmamız gereken ya da düşündüğümüz, herkesin beklentisi olan eleştiri için de Erol hocaya 2-3 hafta daha tanıyalım. sahadaydı, Gustavo gelecek, Pelkas gelecek, İrfan gelecek, oradan ne çıkacak bakalım. Bu oyunla yakalanan puan müthiş, onu söylemeliyiz.

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