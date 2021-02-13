Fenerbahçe'de 'Gümrük' kontrolü! İşte ilk 11

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlıyor. Son iki maçında derbide Galatasaray'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Medipol Başakşehir'e yenilen ve kupaya havlu atan sarı-lacivertliler, kazanıp moral bulmak istiyor. Mağlubiyet ya da puan kaybı halinde teknik direktör Erol Bulut'a yönelik eleştiriler artacak.
BASKILI OYNAYACAK
Teknik heyetin tepkilere neden olan; topu rakibe bırakan anlayış yerine bugün daha baskılı bir oyunu tercih etmesi bekleniyor. Kadro da buna uygun olacak. Ev sahibi Karagümrük'te de hedef galibiyet. 36 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat İstanbul temsilcisi haftaya 37 puanla 8. basamakta girdi. İki takım arasında ilk yarıda Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
5 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Gustavo, kırmızı kart cezalısı Lemos ile ameliyat olan Diego Perotti forma giyemeyecek. 3'er sarı kartı bulunan Valencia, Tisserand, Serdar, Sinan Gümüş ve Mert Hakan ise bugün de sarı kart görmeleri halinde haftaya Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL 11'LER
Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy, Borini, Ademi.
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Samatta.