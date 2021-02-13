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Fenerbahçe'de 'Gümrük' kontrolü! İşte ilk 11

Galatasaray yenilgisi ve kupa şoku ile sarsılan Kanarya, kazanıp zirve yarışını sürdürmek istiyor. Olası bir puan kaybında ise ’a yönelik eleştirilerin dozu daha da artacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 23:40 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de 'Gümrük' kontrolü! İşte ilk 11

Fenerbahçe, 'in 25. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlıyor. Son iki maçında derbide Galatasaray'a, 'nda ise 'e yenilen ve kupaya havlu atan sarı-lacivertliler, kazanıp moral bulmak istiyor. Mağlubiyet ya da puan kaybı halinde teknik direktör 'a yönelik eleştiriler artacak.

BASKILI OYNAYACAK

Teknik heyetin tepkilere neden olan; topu rakibe bırakan anlayış yerine bugün daha baskılı bir oyunu tercih etmesi bekleniyor. Kadro da buna uygun olacak. Ev sahibi Karagümrük'te de hedef galibiyet. 36 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat İstanbul temsilcisi haftaya 37 puanla 8. basamakta girdi. İki takım arasında ilk yarıda Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

5 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan , Pelkas ve , kırmızı kart cezalısı ile ameliyat olan forma giyemeyecek. 3'er sarı kartı bulunan , , , ve ise bugün de sarı kart görmeleri halinde haftaya maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy, Borini, Ademi.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Samatta.

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