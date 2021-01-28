"Hayal ettiğim kulüpteyim!"

Fenerbahçe'nin Arsenal'den renklerine bağladığı Mesut Özil, 3.5 yılık sözleşmeyi törenle imzaladı. Yıldız oyuncu, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe için bir rüyaydı. Benim için de hayal. Bu muhteşem bağlantı kuruldu. Allah'ın izniyle sahada yeteneğimle takıma faydalı olacağım" dedi. Hedefin şampiyonluk olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Fenerbahçe hep ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Ben Fenerbahçe'ye her zaman inanıyorum. Bu yıl şampiyonluğu alacağız" ifadelerini kullandı.

BASKIYA ALIŞIĞIM

Baskıya alışık olduğunu kaydeden Mesut, "Keşke ve iyikilerin ne?" sorusuna, "Keşke bu imza daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş" yanıtını verdi. Ali Koç, "Sahadaki zekanın nereden geldiğini şimdi anladınız değil mi?" esprisini yaptı. Tecrübeli futbolcu, en kısa zamanda sahada olmak istediğini de vurgularken, "G.Saray maçında sahada görebilir miyiz?" sorusuna "İnşallah" dedi. "Büyük kulüplerde oynadım ama F.Bahçe benim için başka. Sadece Türkiye'de değil Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe'yi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

ALEX VE EMRE İLE OYNAMAK İSTERDİM

F.Bahçe'de en çok oynamak istediği iki ismi sayan Özil, "Biri Alex biri Emre abi." dedi. Emre Belözoğlu da, "Ben de Mesut ile oynamayı çok isterdim." diye konuştu. Emre'nin, "Mesut sahada benden daha zeki ama ben de fena değilim" sözleri üzerine ise Mesut, "Estağfurullah" diye konuştu.

EN ÇOK PELKAS'I BEĞENİYORUM

Özil, Fenerbahçe'de en çok beğendiği oyuncuların Jay Jay Okocha ve Dimitrios Pelkas olduğunu söyledi: "Eski oyunculardan Jay Jay Okocha'yı oynayış tarzıyla çok beğeniyordum. Şimdiki takımda ise Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı mevkideyiz. Çok yetenekli bir oyuncu."

ALMANYA İÇİN ARTIK ASLA OYNAMAM

Mesut, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası dışlandığı Alman Milli Takımı'nda artık oynamayacağını söyledi. Yıldız futbolcu, "Almanya Milli Takımı'nda tekrar oynar mısın?" sorusunu, "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. O yüzden artık Almanya Milli Takımı'nda asla oynamam. Onlara başarılar diliyorum" şeklinde cevapladı. Özil, "Bundesliga'ya geri dönme ihtimaliniz var mıdır?" sorusuna da aynı şekilde net olarak "Hayır, yok!" yanıtını verdi.

HEP BİR SONRAKİ HAMLEYİ DÜŞÜNÜRÜM

Mesut, asist konusundaki yeteneği hakkında, "Küçükken abimlerle oynarken onlar büyük olduğu için top bana gelmeden ne yapmam gerektiğini, bir sonraki hamleyi düşünürdüm. Top bana gelmeden önce her zaman opsiyonlara bakarım, düşünürüm. Düşünmekle geçiyor yani sahada." yorumunu yaptı.

HİKAYE BİR TWEET İLE BAŞLADI

Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in transfer hikayesinin 7 Haziran 2019'da başladığını belirterek, "O gün eşi ile dünya evine girdiler. Acun Ilıcalı o zaman bir tweet attı; 'İnşallah vatan hasreti sona erer' diye. Binlerce taraftarın fitilini ateşledi" dedi. Koç, "8 Aralık'ta Samandıra'da 'Gerçekleşmesi zor bir rüya ama gerçekleşirse çok güzel bir rüya olur' dedim. Aslında o gün biz Londra'ya gittik. Bilinmesin diye farklı zamanlarda yola çıktık. Arsen Wenger ile görüştük. Çok olumlu geri bildirimler aldım. Londra dışındaki bir arkadaşın evinde Mesut ile tanıştık. Çocukluğundan beri gönlündeki takımda oynama hayallerinden bahsetti, maddi konuları sorun etmeyeceğini dile getirdi. Arsenal ile Mesut arasındaki süreçler tamamlandı ve bugün karşınızdayız" dedi.

BALAYI BİTTİ ARTIK İŞ ZAMANI

Mesut'un çok daha iyi teklifler olmasına rağmen F.Bahçe'yi seçtiğini belirten Koç, "Gelemez dendi. Biz rüyanın gerçekleşeceğini biliyorduk. Sabırla, akıllıca çalıştık ve bugünleri yaşıyoruz. Son 10 yılda dünyaya damga vuran oyunculardan biri. Artık bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor artık gerçek iş başlıyor" diye konuştu. Koç, Özil'in gelecek sezon 10 numarayı giyeceğini de açıkladı.

MESUT'LA ÇOK DAHA GÜÇLENDIK

Sportif direktör Emre Belözoğlu, "Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum. Mesut insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine bağlılığıyla tüm gençlere örnek kişi. Ne mutlu ki F.Bahçeli. Çok iyi bir takımımız ve hocamız var. Mesut ile beraber çok daha güçlenecek. Kupaları beraber kaldıracağız inşallah" dedi.

YAZDIKLARI MEKTUBU VERDİLER

İmza töreninin ardından 2019 yılında Mesut Özil'e Fenerbahçe'ye gelmesi için mektup yazan Yağız ve Kuzey kardeşler sahneye çıktı. Yazdıkları mektubu Ali Koç ile Mesut'a hediye eden kardeşlerin yanlarında getirdikleri formaları Koç ile Özil imzaladı.

MEDYA ORDUSU İZLEDİ

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenini 150'ye yakın basın mensubu izledi. Taraftarlar da online olarak toplantıyı takip etti.

ÇEYREK MİLYON SMS

Ali Koç, 4 günlük MesutOl kampanyasında çeyrek milyon (250 bin) SMS atıldığını açıklayıp, taraftarlara teşekkür etti.