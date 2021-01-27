Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin tüm dünyada ses getiren Mesut Özil transferi bugün resmi imza töreniyle bir kez daha duyurulacak. Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, yeni takımıyla idmanlara da çıkarken, bugün basının karşısında imza atacak.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak törene yalnızca Türkiye'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katılacak. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer alacak.
12. ADAMA İZİN!
Mesut Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip edilecek. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunacağı organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmayacak.