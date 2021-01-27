Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

'de tarihi gün! imzayı atıyor

’in bugün atacağı imza yalnızca ’de değil tüm dünyada takip edilecek. Yıldız oyuncunun Çubuklu’yu giyeceği ’ndeki törene 10 yabancı kurum gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 22:04 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

'nin tüm dünyada ses getiren transferi bugün resmi imza töreniyle bir kez daha duyurulacak. Sarı-lacivertlilerle yaptığı 3.5 yıllık anlaşma KAP'a bildirilen yıldız futbolcu, yeni takımıyla idmanlara da çıkarken, bugün basının karşısında imza atacak.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

'nde saat 15.00'te başlayacak törene yalnızca 'den değil dünyanın birçok farklı ülkesinden gazeteciler de katılacak. Toplam 64 farklı kuruluştan 132 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı imza töreninde 10 yabancı medya kurumu yer alacak.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

12. ADAMA İZİN!
Özil'in sarı-lacivertli formayı giyeceği imza töreni, yabancı ajanslar aracılığıyla tüm dünyada takip edilecek. Birçok canlı yayın araçlarının da hazır bulunacağı organizasyona listede ismi bulunmayan hiç kimse alınmayacak.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

Bu arada Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ' Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağlayacak. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

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Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3.5 yıllık imzayı atacak olan , yarım sezon eski kulübü 'den ücret alacak. Bu süreçte kasasından para çıkmayacak olan , gelecek 3 sezon için yıldız futbolcuya senelik 3 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

'a 500 bin euro imza parası verecek , sportif başarılara bağlı olarak da 'e en yüksek 1 milyon 750 bin euro ödemede bulunacak.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

LİSANSI ÇIKTI
Samandıra'da 3 gündür idmanlara çıkan , lisansı da dün çıktı. 'nun resmi sitesinde yıldız futbolcunun ismi yer almaya başladı. Bu arada 32 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar memleketi 'ın plaka kodu olan 67 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

TEŞEKKÜRLER EFSANE
'nın efsane isimlerinden , geçtiğimiz günlerde için sosyal medyadan paylaşımda bulunmuştu. Brezilyalı, "Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki, bu eşsiz taraftarın kalbini fethet" ifadelerini kullanmıştı. da dün, " efsane" yazarak Alex'e karşılık verdi.

Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

FENERİUM'DA M10 HEYECANI
'nin flaş transferi 'in bugün basın karşısında atacağı imza öncesi ürünleri 'da dün görücüye çıktı. Sweetshirt 160, tişört 80, şapka 65, maske de 25 TL olarak satışa çıkarıldı.

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