Fenerbahçe'de tarihi gün! Mesut Özil imzayı atıyor

Bu arada Fenerbahçe Yönetimi, farklı bir çalışma daha başlattı. Taraftarların da imza törenini izlemesine imkan sunan sarı-lacivertliler, ' Mohikan' uygulaması üzerinden bu tarihi anları Zoom'dan takip edebilmesini sağlayacak. İnteraktif katılım için Fenerbahçe'nin resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamalar yapıldı.

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Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 3.5 yıllık imzayı atacak olan Mesut Özil, yarım sezon eski kulübü Arsenal'den ücret alacak. Bu süreçte kasasından para çıkmayacak olan F.Bahçe, gelecek 3 sezon için yıldız futbolcuya senelik 3 milyon euro ödeyecek.