Mesut’a yıllık 3 milyon Euro

F.Bahçe, Mesut Özil'in maliyetini açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, "Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020- 21 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında 3 milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödenecektir" denildi.



İMZA TÖRENİ YARIN



Mesut Özil'in imza töreni yarın saat 15.00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Özil dün tek başına idman yaptı.