Haberler Fenerbahçe Mesut’a yıllık 3 milyon Euro

Mesut’a yıllık 3 milyon Euro

, 'in maliyetini açıkladı. Mesut’a yıllık 3 milyon Euro ödenecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:36 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Mesut’a yıllık 3 milyon Euro

, 'in maliyetini açıkladı. KAP'a yapılan bildirimde, "Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1 milyon 750 bin euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya - 21 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-22, 2022-23 ve -24 sezonlarında 3 milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödenecektir" denildi.

İMZA TÖRENİ YARIN

Mesut Özil'in imza töreni yarın saat 15.00'te Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Özil dün tek başına idman yaptı.

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