Keskin nişancı!

Fenerbahçe'nin son haftalardaki vazgeçilmez ismi Mame Thiam, dün akşam da şovunu yaptı. Son 7 haftada ilk 11'de sahaya çıkan Senegalli yıldız, Kayserispor karşısında da görevini başarıyla tamamladı. Kadıköy Ülker Stadı'nda gol perdesini açan yıldız futbolcu, Mbwana Samatta'nın skoru 2-0'a getiren golünde de asist yapan isimdi. Sarı-lacivertlilerin hücum organizasyonlarında kilit rol oynayan 28 yaşındaki futbolcu, son 7 karşılaşmada 4 gol, 2 asistlik performansla takımına büyük katkı sağladı.

HER YERDE VAR!

Sahada kaldığı 84 dakikada savunmaya da destek veren Thiam, yaptığı iki kritik müdahale ile dikkat çekti. Bu sezon 7 isabetli şutunun 4'ünde rakip fileleri havalandırmayı başaran golcü futbolcu, Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahları arasında olduğunu da kanıtladı. Kayserispor karşısında 58 kez topla buluşan Thiam, yüzde 82.5 pas isabetiyle oynadı. Girdiği 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazanan Senegalli yıldız, savunmada da 2'şer top kapma ve uzaklaştırma ile bir kez rakibinin yakın mesafeden şutunu engelledi.

F.BAHÇE'YE SAYGI İSTİYORUZ

Kayserispor maçının yıldız ismi Mame Thiam, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yaptı. Senegalli yıldız, "Röportaja zorunlu olarak geldim. Fenerbahçe'ye saygı istiyoruz. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Thiam, son 7 maçta 6 gole katkı sağladı. Senegalli, 4 gol attı, 2 de asist yaptı.