Kadıköy canavarı!

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:57Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Yaşadığısakatlıklar nedeniyle 7 karşılaşma kaçıran Mbwana Samatta, Kadıköy'de bu sezon en çok gol sevinci yaşayan Fenerbahçeli futbolcu oldu. Tanzanyalı oyuncu, Kayserispor karşısında fileleri havalandırırken, bu sezon 4. golünü attı. Yıldız futbolcu, tüm gollerini de Ülker Stadı'nda attı. Attığı golün yanı sıra dün akşam iki de önemli fırsat yakalayan Samatta, bu pozisyonlarda Kayserispor kalecisi Doğan'ı geçemedi. 13 ikili mücadelenin 7'sinden galibiyetle ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, savunmada da 4 top kaptı.