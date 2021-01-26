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Kadıköy canavarı!

ağlarını sarsan Mbwana Samatta, bu sezon Kadıköy’de en çok gol atan futbolcu oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Kadıköy canavarı!
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 7 karşılaşma kaçıran Mbwana Samatta, Kadıköy'de bu sezon en çok gol sevinci yaşayan futbolcu oldu. Tanzanyalı oyuncu, karşısında fileleri havalandırırken, bu sezon 4. golünü attı. Yıldız futbolcu, tüm gollerini de 'nda attı. Attığı golün yanı sıra dün akşam iki de önemli fırsat yakalayan Samatta, bu pozisyonlarda Kayserispor kalecisi 'ı geçemedi. 13 ikili mücadelenin 7'sinden galibiyetle ayrılan 28 yaşındaki futbolcu, savunmada da 4 top kaptı.
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